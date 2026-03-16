Imposto de Renda: download do programa gerador da declaração 2026 começa dia 20

O programa gerador da declaração do Imposto de Renda 2026 (ano-base 2025) estará disponível para download para o contribuinte a partir desta quinta, dia 20 de março. Contudo, a data do início de envio do documento só começa no dia 23 de março.

Pelo computador, o contribuinte poderá baixá-lo para os sistemas operacionais Windows, MacOS, Linux e Multi, a partir do site da Receita Federal, na área Programas de Declaração — na opção “Programa IRPF 2026, Ano-calendário 2025″.

Além do site da Receita, o aplicativo também poderá ser baixado em smartphones com sistemas operacionais Android e iOS, por meio das lojas de aplicativo de cada sistema.

Confira!

Declaração pré-preenchidaA declaração pré-preenchida é um modelo automatizado, que já carrega as informações do contribuinte, como rendimentos, deduções, bens, direitos, dívidas e ônus reais (que são importadas da declaração do ano anterior), carnê-leão e declarações de terceiros (como fontes pagadoras, imobiliárias ou de serviços médicos), minimizando a possibilidade de erros.

Neste ano, a pré-preenchida estará disponível apenas partir do dia 23 – em todas as formas, seja no programa do IR 2025 ou na plataforma “Meu Imposto de Renda”, hospedada no site e no aplicativo da Receita, que possibilita a elaboração e entrega de declarações online, sem a necessidade de fazer o download do aplicativo.

MIR (Meu Imposto de Renda)O MIR (Meu Imposto de Renda) é uma plataforma para declarar o IR online, sem necessidade de outros programas, a partir de qualquer dispositivo móvel, incluindo smartphones.

No ano passado, ficaram impossibilitados de usar o MIR os grupos que entregam declarações mais complexas, como investidores de renda variável, contribuintes que obtiveram ganho de capital com bens e direitos (com a venda de um imóvel, por exemplo); com bens, direitos e aplicações financeiras adquiridos em moeda estrangeira; e com atividade rural.