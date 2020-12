“Devemos ter esperança por dias melhores”, diz Socorro Neri em mensagem natalina

A prefeita de Rio Branco Socorro Neri (PSB) desejou, nesta quinta-feira (24), véspera de Natal, que os rio-branquenses vivam um novo tempo de renovação, saúde, paz, desenvolvimento, avanços, cidadania, dignidade e justiça. A mensagem foi deixada em suas redes sociais.

“O nascimento de Jesus é a mais forte prova de amor e mais linda lição de fé e esperança de um novo tempo. Mesmo em meio a um dos períodos mais difíceis que o mundo passa devido a pandemia, não podemos e nem devemos deixar de ter esperança por dias melhores”, escreveu a gestora.

Neri se despede do mantado no dia 31 de dezembro após pouco mais de dois anos como prefeita da maior cidade do Acre. Ela não foi reeleita no dia 29 de novembro, perdendo para o candidato do Progressistas, Tião Bocalom.

Os comentários são de responsabilidade exclusiva de seus autores e não representam a opinião deste portal. Se achar algo que viole os termos de uso, denuncie. Comentários

comentários