Dezembro vermelho: Acre registrou 1.347 casos de HIV desde 2015

A Secretaria de Estado de Saúde do Acre (Sesacre), por meio do Departamento de Vigilância em Saúde e Núcleo de Infecções Sexualmente Transmissíveis, informou que o Acre registrou, desde 2015, 1.347 contaminações pelo vírus da imunodeficiência humana (HIV).

O ano com o maior número de casos notificados foi 2018, com 313. Já 2019 foi o segundo maior, com 262. Neste ano, até novembro, foram registrados 112 exames positivos.

A redução de 57% em 2020 em relação ao mesmo período do ano passado se deu, segundo o Núcleo, por conta da pandemia de covid-19, a partir do momento em que as atividades itinerantes que levavam testagem rápida até as comunidades diminuíram.

Além disso, devido ao isolamento social, as pessoas procuraram menos as unidades de saúde para fazer o exame. Em dezembro, secretarias e órgãos de saúde de todo o Brasil realizam diversas ações visando a conscientização, prevenção e combate ao vírus.

Os comentários são de responsabilidade exclusiva de seus autores e não representam a opinião deste portal. Se achar algo que viole os termos de uso, denuncie. Comentários

comentários