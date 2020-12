Eclipse solar total: veja ao vivo fenômeno

Fenômeno poderá ser visto parcialmente no Sul e Sudeste do Brasil. No Chile e na Argentina escurecimento será total

– Eclipse começou às 11h33 (horário de Brasília) e terminará às 15h53.

– Acompanhe como a Lua passa entre o Sol e a Terra, jogando sua sombra sobre o Hemisfério Sul.

Os próximos eclipses solares completos serão na Antártica (dezembro de 2021), Indonésia e Austrália (abril de 2023), EUA e Canadá (abril de 2024), sul da Europa e Groenlândia (agosto de 2026), e na maior parte do Norte da África e Oriente Médio (agosto de 2027).

As condições meteorológicas podem atrapalhar a observação do fenômeno. A maioria das áreas no Brasil onde ocorrerá o eclipse solar parcial estará com grande quantidade de nuvens.

“O sucesso de uma observação astronômica depende das condições meteorológicas. Um céu cheio de nuvens, a chuva, ou mesmo nuvens que não provocam chuva, mas ficam em grande quantidade no momento do fenômeno, atrapalham bastante”, alerta o Climatempo.

Segundo o Climatempo, no Rio Grande do Sul, onde ocorre a maior porcentagem do disco solar eclipsado, as condições são moderadas a boas.

Quem estiver em ponto privilegiado para curtir o fenômeno deve tomar alguns cuidados para que seus olhos não sofram danos.

Para ver um eclipse solar com segurança é necessário ter óculos ou visores manuais especiais, que possuem filtros que bloqueiam os raios solares prejudiciais. É importante que os instrumentos sejam certificados e filtrem mais de 99,999% da luz solar.

Telescópios, telefones celulares, câmeras e binóculos também podem ser usados ​​se tiverem filtros especiais acoplados para observar o sol.

Um eclipse solar poderá ser visto em vários países da América do Sul nesta segunda-feira (14). Esse tipo de eclipse acontece quando o Sol, a Terra e a Lua se alinham de uma forma que acaba impedindo que a luz solar chegue ao nosso planeta. O fenômeno começará às 11h33 (horário de Brasília) e terminará às 15h53.

