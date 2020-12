Em meio a pandemia, itens para a ceia de Natal têm aumento de 23% no Acre

Os acreanos que desejam realizar uma ceia de Natal farta em suas mesas deverão gastar mais do que no Natal de 2019. Conforme um levantamento feito pela reportagem do ContilNet, os itens da cesta de Natal tiveram reajuste de 23%.

Em uma pequena análise de preços em um dos grandes mercados na capital, podemos observar, além da grande procura, a reclamação com o alto preço cobrado nos itens da ceia de Natal. O aposentado Manoel Rosas de Araújo, disse que no ano passado os valores já estavam altos, mas esse ano piorou. “Não vou levar todos os itens não. Apenas um Peru e no lugar de pernil, frango mesmo”, declarou.

A reportagem fez um pequeno levantamento em alguns itens, por exemplo, o Peru bateu o recorde com o valor de R$ 117,00. Já o Pernil está custando esse ano R$ 80 ,00 e o Chester em média R$ 70,00.

Em relação aos complementos, esses também tiveram reajustes. O azeite está custando R$14,00, o arroz R$ 27, o quilo da batata está R$ 5,00. Já o vinho R$ 50,00, o refrigerante R$ 10,00, tendo aumento de 30% em relação ao ano de 2019.

Dados nacionais apontam que 16 itens consumidos na ceia de Natal tiveram aumento, em média, de 15% neste ano de 2020, é o que mostra um levantamento feito pelo Instituto Brasileiro de Economia da Fundação Getulio Vargas (FGV-IBRE). Os números são inferiores a 8% em relação aos itens acreanos.

Dados

Ano de 2019

Arroz R$ 16

Batata R$ 3

Azeite R$ 12

Azeitona em conserva R$ 8

Refrigerantes R$ 7

Vinho R$ 35

Pernil R$ 70

Peru R$ 98

Chester R$ 60

Ano de 2020

Arroz R$ 27

Batata R$ 5

Azeite R$ 14

Azeitona em conserva R$ 8

Refrigerantes R$10

Vinho R$ 50

Pernil R$ 80

Peru R$ 117

Chester R$ 70

Os comentários são de responsabilidade exclusiva de seus autores e não representam a opinião deste portal. Se achar algo que viole os termos de uso, denuncie. Comentários

comentários