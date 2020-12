Empresa de ônibus chama polícia para conter movimento grevista em Rio Branco

A greve dos motoristas de ônibus contra salários atrasados chega nesta sexta-feira (18) ao seu quinto dia. Nas primeiras horas da manhã, na garagem da empresa São Judas Tadeu, a polícia militar foi acionada para conter um bloqueio feito pelos grevistas.

Segundo informações, parte dos motoristas sairia para trabalhar normalmente, mas estava sendo impedida por outro grupo que queria a manutenção da paralisação. Após a confusão, 100% da categoria teria cruzado os braços. Eles se dirigiram para a frente da prefeitura de Rio Branco para pedir uma solução para o problema.

A prefeita Socorro Neri havia encaminhado um projeto de lei para a Câmara prevendo o repasse de R$ 2,4 milhões de verba pública para quitar as dívidas trabalhistas de três empresas, entre elas a Floresta e a Via Verde. No entanto, os vereadores barraram a proposta.

