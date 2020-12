Empresas da Região Norte ganham novo fôlego para honrar dívidas do FNO

O Banco da Amazônia (Basa), principal agente operador do FNO na Região Norte, lança nova fase de prorrogação do pagamento de dívidas do FNO para empresas do setor não rural. Com a chegada de dezembro, muitas empresas, que fizeram prorrogação automática das suas parcelas das operações de fomento do Fundo Constitucional de Financiamento do Norte (FNO) no início da pandemia do COVID-19, teriam que arcar com os pagamentos dos seus financiamentos em janeiro/2021. Mas com esta nova oportunidade, o Banco está permitindo, mediante adesão, novos prazos de carência às empresas nesse momento.

De acordo com o gerente de Acompanhamento de Crédito, Manoel Piedade, foi realizada uma pesquisa junto a vários setores como shopping centers, têxtil e confecções e serviços e o Banco percebeu que muitas empresas ainda não retomaram sua capacidade de geração de receitas que vinham tendo antes da pandemia. “A partir de janeiro, empresa que prorrogou dívidas em abril/2020 já deve retomar os pagamentos e dado a situação atual muitas não terão condições”, comentou.

“O Banco está permitindo mais um fôlego para essas empresas para que possam se organizar e iniciar seus pagamentos de forma mais confortável”, explicou Manoel Piedade, que ainda acrescentou: “Além de alívio nos pagamentos em 2021, também está sendo concedido uma ampliação no período de pagamento com acréscimo de 12 a 18 meses no prazo final dos contratos, dependendo do setor”.

O diretor de Crédito, Roberto Batista, afirma que o Basa tem um papel de liderança no crédito de fomento na região amazônica, sendo o responsável por cerca de 64% deste mercado. “Assim, nosso desafio na Amazônia é apoiar os setores da economia, com linhas de capital de giro para manutenção das empresas e dos empregos, e linhas de investimento para a retomada da economia”, ponderou.

Essa medida, segundo o gerente Manoel Piedade, é de mitigação de uma das maiores crises econômicas que nossas empresas estão enfrentando. Para tanto, os interessados devem acessar o site do Banco (bancoamazonia.com.br), certificar se seus contratos estão enquadrados e aderir à nova fase de prorrogação em plataforma disponibilizada no site da instituição. O período de efetivação das negociações é até 30 de dezembro de 2020.

