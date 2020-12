Esperança: Acre celebra cura de 33 mil infectados pela Covid-19

Durante este mês de dezembro, em que o Estado já alcançou o número de 33 mil pessoas curadas da Covid-19, o secretário de Saúde Alysson Bestene, bem como o governador Gladson Cameli, têm visitado os diversos departamentos, setores e unidades que constituem a Secretaria de Estado de Saúde (Sesacre).

Representando o governo, o gestor tem conversado com os profissionais agradecendo o apoio, trabalho e dedicação em prol da população: “Fico muito feliz em poder vir dialogar e demostrar a gratidão do nosso governo e gestores para com os profissionais que estão atuando incessantemente para salvar vidas. Chegamos aos 33 mil curados e essa é a prova de que estamos no caminho certo e fazendo um bom trabalho em equipe”.

Em meio à adversidade, em decorrência da pandemia, os trabalhos desses profissionais se destacaram ainda mais durante este período atípico. Para homenagear e agradecer, os chefes, diretores e gerentes de unidade promoveram pequenas ações dentro das próprias unidades, evitando aglomerações, como gesto de reconhecimento.

Na última segunda-feira, 21, o chefe de Estado e o secretário de Saúde realizaram uma singela homenagem para os profissionais do Pronto-Socorro de Rio Branco. “Receber o governador e o secretário em nossa unidade demonstra o compromisso e o carinho dos gestores com nossa população e profissionais de saúde”, destaca o diretor-geral do PS, Areski Peniche.

Atualmente a Sesacre tem, em seu quadro de profissionais, mais de seis mil servidores efetivos e temporários, lotados em diversas unidades.

