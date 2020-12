Ex-BBB: saiba como anda a vida da acreana Gleici Damasceno, vencedora da 18ª edição

Gleici Damasceno foi a primeira acreana a participar do Big Brother Brasil. A personalidade forte em contraste com os trejeitos simples da ex-BBB conquistaram o público e levaram ao prêmio de R$1,5 milhão. Quase três anos depois, Gleici agora investe na carreira como atriz.

O que Gleici fez com o prêmio do BBB?

Em entrevista ao jornal Extra, no mesmo ano em que venceu o BBB, Gleici revelou que o prêmio em dinheiro mudou totalmente sua realidade e a de sua família no Acre. A ex-BBB usou uma parte do dinheiro para comprar uma casa própria para sua mãe e que, na época, havia comprado poucas coisas para si.

“O máximo que eu comprei de caro para mim foi um perfume de R$ 600. Ainda estou na fase de adaptação dessa nova vida, mas continuo sonhando e tento me manter sempre com o pé no chão”, disse.

Na época da entrevista, a ex-BBB havia acabado de alugar um apartamento na cidade do Rio de Janeiro para começar um curso de interpretação para TV. De lá pra cá, Gleici tem se dedicado totalmente à carreira como atriz e investido tempo e dinheiro nisso.

Até o começo de 2020, os esforços já haviam rendido muitos frutos: a ex-BBB atuou em dois filmes, um deles no seu estado natal, mas que acabaram não sendo lançados ainda por conta da pandemia do coronavírus.

“Estou feliz e cada vez mais empolgada com a profissão. Tenho me dedicado e estou me conhecendo cada vez mais como atriz. Tem sido gostosa essa descoberta”, disse em entrevista ao GShow em abril de 2020.

Ex-BBB sonha em atuar em novelas

Apesar de já ter começado a carreira como atriz no cinema, o grande sonho de Gleici é, na verdade, conquistar um espaço na teledramaturgia. Tendo como inspiração as atrizes Dira Paes e Gloria Pires, nem mesmo o período em isolamento social atrapalhou sua dedicação aos estudos.

“Continuo minhas aulas de teatro online. Mantemos nossa rotina de estudos.Tenho passado muito bem a minha quarentena. Tento criar uma rotina de meditação, exercícios e alimentação saudável”, revelou ao GShow.

Sobre uma nova participação no reality, a ex-BBB pontuou que cogitaria o retorno: “Acho que entraria sim, não sei se posso mudar esse pensamento depois, mas acho que entraria sim”.

