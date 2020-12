Fábio Porchat ataca gestão de Bolsonaro e o chama de “mente diabólica do mal”

O humorista também destacou que o atual governo se apropria do fato de que a população está vulnerável: “Quando vem uma mente diabólica do mal para controlar essas pessoas, ele consegue pegar essa massa de manobra que é a nossa população, que sou eu, que é você, com a maioria de uma população pouco instruída”.

“Então as pessoas estão muito carentes, elas precisam de qualquer coisa. E se qualquer coisa for a vacina que vai transformar em jacaré, então tá bom”, explicou o famoso.

Fábio Porchat também lembrou do atentado ao Porta dos Fundos no ano passado. Ele garantiu que tal situação não teria acontecido em outro governo.

“Em outros anos já havíamos feito [o especial de Natal], e nunca aconteceu. Mudou o governo, entrou essa gente louca, que se diz religiosos e não são”, desabafou o artista.

Fonte: TERRA