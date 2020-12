Feriado será de mormaço e pancadas de chuvas no Acre; Sipam alerta para temporais

Muitas nuvens carregadas se formam no decorrer do dia e provocam pancadas de chuva

O Sistema de Proteção da Amazônia informa que o sistema de baixa pressão continua sobre a Bolívia e mantêm as instabilidades sobre o sul da Amazônia, inclusive sobre o Acre.

Para este começo de semana a previsão será de sol entre muitas nuvens e muito mormaço em todo o Acre nesta segunda-feira (28).

Muitas nuvens carregadas se formam no decorrer do dia e provocam pancadas de chuva com trovoadas entre a tarde e a noite em todo o estado. Há possibilidade de temporais em todo o Acre.

Temperaturas:

– Rio Branco, Senador Guiomard, Bujari e Porto Acre, mínima de 22ºC, e máxima de 30ºC;

– Sena Madureira e Manuel Urbano, mínima de 22ºC, e máxima de 29ºC;

– Brasileia, Epitaciolândia, Assis Brasil, Xapuri e Capixaba, mínima de 22ºC, e máxima de 30ºC;

– Cruzeiro do Sul, Mâncio Lima, Rodrigues Alves e Porto Walter, mínima 22ºC, e máxima de 31ºC;

– Marechal Thaumaturgo e Jordão, mínima 22ºC, e máxima de 31ºC;

– Tarauacá, Feijó e Santa Rosa do Purus, mínima de 22ºC, e máxima de 29ºC;

– Acrelândia e Plácido de Castro, mínima de 22ºC, e máxima de 30ºC;

