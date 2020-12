Forte chuva causa rompimento na BR-364, no interior do Acre; veja vídeo do momento

A forte chuva que atingiu o Acre na tarde e noite de sábado (26), causou impactos no Acre. Em Tarauacá, a BR-364, acabou se rompendo com o grande acumulado de chuva que represou na lateral da estrada, sentido Tarauacá-Cruzeiro do Sul.

Imagens feitas por moradores mostram uma grande cratera e a água passando pelo meio da BR. Até o início deste domingo (27), a estrada permanece interditada na altura do Rio Gregório.

Veja as imagens:

