Frank Aguiar revela situação embaraçosa com Simone e Simaira durante sexo

Em reportagem do jornal Extra, o 'caõzinho dos teclados' relembra sua relação com as duas e revela ciúmes

Simone e Simaria começaram a carreira como backing vocal de Frank Aguiar. As duas tinham 12 e 14 anos, respectivamente, quando foram descobertas pelo piauiense e fizeram parte de sua banda por 7 anos. O artista relembra que teve uma boa relação com as meninas, mas que nem por isso deixavam de existir brigas. Afinal, as considerava da família.

Em reportagem do jornal Extra, o ‘caõzinho dos teclados’ relembra sua relação com as duas e revela ciúmes.

“Eram como minhas filhas, então eu morria de ciúme delas, não queria saber que estavam namorando ou coisas do tipo. Amo muito as duas”, disse Frank Aguiar à Daniela Albuquerque.

Mas o cantor relembrou ainda uma situação um tanto curiosa envolvendo um momento de sexo e as duas sertanejas: “Estávamos em um hotel e eu estava dormindo em um quarto que tinha a parede vazada, próximo ao teto. Elas subiram numa escada e jogaram um balde de água enquanto eu estava namorando”, diz aos risos, à Daniela Albuquerque.

Leia a matéria no jornal EXTRA, clicando AQUI.

Os comentários são de responsabilidade exclusiva de seus autores e não representam a opinião deste portal. Se achar algo que viole os termos de uso, denuncie. Comentários

comentários