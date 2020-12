Funkeira realiza sonho de se formar em Marketing para gerir a própria carreira

Conhecida como Lexa, a cantora de funk Léa Cristina, de 25 anos, realizou o sonho de muitos estudantes que ingressam em uma instituição de ensino superior: concluir a graduação. Nessa segunda-feira (28), a funkeira compartilhou com seus seguidores a conquista do sonhado diploma do curso superior de Marketing e destacou que “a educação é o caminho”.

Lexa escolheu o curso de Marketing porque ela mesma gere a sua carreira e enxerga no futuro a possibilidade de solidificar sua trajetória profissional a partir dos conhecimentos adquiridos no curso.

“Formada! Eu consegui! Feliz demais de realizar mais um sonho, mesmo gerindo carreira, vida pessoal, milhões de coisas e reuniões. Eu posso, eu quero e eu consigo. Que eu possa influenciar da melhor forma diversos jovens, crianças, homens e mulheres. A educação é o caminho. Obrigada minha família por tudo. Marketing 2020”, escreveu a cantora em sua rede social.

O que o aluno aprende na faculdade de Marketing?

O curso de Marketing é uma graduação que prepara profissionais para trabalhos estratégicos, com a missão de agregar valores às marcas e empresas. A formação na área oferece duas titulações: bacharelado em Marketing e tecnólogo em Marketing.

Quem opta por fazer bacharelado em Marketing encontra muitas matérias práticas e embasamento teórico. Dentre as disciplinas estão Economia, Estatística, Sociologia e Psicologia, por exemplo. A média de conclusão é de quatro anos.

O curso Tecnólogo em Marketing possui a matriz curricular composta majoritariamente por matérias práticas. Possui tempo de conclusão média de dois anos.

Tanto o curso bacharelado quanto o tecnólogo capacitam o profissional para lidar com ferramentas e técnicas voltadas ao planejamento dos negócios, execução e pesquisas para formulação de estratégias de mercado. Nas grades curriculares mais recentes de algumas instituições de ensino já é possível aprender Marketing Digital, que é voltado para o trabalho nas mídias digitais.

Entre as disciplinas mais comuns disponíveis na grade curricular do curso de Marketing estão:

– Administração de Marketing;

– Fundamentos de Gestão;

– Língua Portuguesa;

– Planejamento de Carreira e Sucesso Profissional;

– Comunicação Organizacional;

– Gestão de Qualidade;

– Psicologia das Organizações;

Bolsas de estudo para Marketing

É possível estudar Marketing com desconto nas mensalidades através do Educa Mais Brasil, maior programa de inclusão educacional, que concede bolsas com descontos na mensalidade.

Há opções para milhares de faculdades. E caso deseje se graduar em outra área, não se preocupe, há bolsas para diversos cursos e, também, para a pós-graduação, cursos técnicos, idiomas e muito mais.

