Gladson e Bocalom se encontram em BSB e afirmam união: “Palanque desmontado”

O prefeito eleito de Rio Branco, Tião Bocalom, se reuniu na noite desta quarta-feira (2), em Brasília-DF, com o governador Gladson Cameli para falar sobre parcerias entre estado e prefeitura. A reunião aconteceu no restaurante Rubaiyat.

Dentre os assuntos estavam o trabalho de combate a Covid-19 e atuação dos poderes após a pandemia, a restauração de ramais em Rio Branco no próximo verão e a reversão do Sistema de Água e Esgotos do Estado para a Capital.

O governador Gladson Cameli garantiu que seu governo caminhará de mãos dadas com a administração Bocalom.

“Que possamos unir as nossa forças e ajudar quem mais precisa;. Sei que a parceira entre governo e prefeitura pe fundamental, que possamos construir pontes e não destruir”, enfatizou o governador.

O prefeito eleito enfatizou a importância dos poderes municipal e estadual trabalharem juntos em prol da população. “O palanque está desmontado, o nosso palanque agora é o povo que não aguenta mais, precisamos dar resultados. Em julho do ano passado o governador me chamou para participar do governo e eu fui, agora, continuo com a mesma boa vontade para ajudá-lo, para que dê certo, pois quem ganha é o povo”, disse Bocalom.

