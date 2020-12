Graffiti gigante em muro do PS de Rio Branco homenageia servidores da saúde

Projeto foi desenvolvido pelo grafiteiro Matias Souza com o aval do governo do estado

A dedicação dos profissionais de saúde do Acre no combate à pandemia de coronavírus foi homenageada em um graffiti gigante nos muros do Pronto-Socorro de Rio Branco. A obra de arte está em fase de finalização, com previsão de entrega para o início desta semana, mas já transformou a paisagem do local com suas cores e detalhes.

O trabalho foi desenvolvida pelo grafiteiro Matias Souza, com o aval do governador Gladson Cameli. Cada rosto ilustrado nos muros são de pessoas reais que foram escolhidas pela Secretaria de Estado de Saúde (Sesacre) como símbolo do enfrentamento à covid-19, que já matou cerca de 730 acreanos em mais de oito meses de pandemia.

“O Pronto Socorro foi escolhido por representar o coração da saúde do Acre, mas é importante reforçar que nosso objetivo é que cada servidor que olhe para esse painel se sinta representado e saiba que eles não estão sós”, disse o artista.

“A pandemia têm sido muito difícil pra todos, mas nada se iguala ao risco que eles enfrentam todos os dias. Por isso mesmo, o governador fez questão que nós colocássemos as bandeiras dos municípios acreanos. É uma homenagem para todos os servidores que lutam todos os dias nas unidades de saúde”, completa Matias.

