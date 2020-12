Homem condenado por estuprar filha adotiva durante seis anos é preso em Manaus

A sentença do crime saiu este ano, 11 anos depois da denúncia. Ele foi condenado, por estupro de vulnerável, a 23 anos e quatro meses de prisão em regime fechado.

De acordo com a Polícia Civil, o homem tentou se esconder no guarda-roupas quando a polícia chegou na casa para cumprir o mandado de prisão, mas ele foi encontrado.

A delegada Joyce Coelho, da Delegacia Especializada em Proteção à Criança e ao Adolescente (Depca), contou que o crime foi denunciado pela vítima em 2009. A filha adotiva contou para uma colega da escola que não queria mais morar com o pai por conta dos abusos.

A vítima relatou, ainda, que a situação piorou depois que mãe morreu e ela teve que ficar sozinha em casa com o pai. A criança foi morar com a avó durante as investigações.