Homem quebra parede, invade casa e incendeia carro enquanto tentava matar ex

Segundo informações da polícia, o homem teria colocado fogo no próprio carro, ingerido combustível e tentado entrar no carro em chamas. Ele teve 40% do corpo queimado sendo ferimentos de 3º grau nas pernas, braços, costas e a cabeça. Conforme o Hospital Regional o homem está em estado gravíssimo e fazendo uso de ventilação mecânica.