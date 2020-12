Homem tenta matar própria esposa e depois comete suicídio em Cruzeiro do Sul

Na manhã desta quinta-feira, às 12h, o senhor Francisco Adalberto Alves da Silva, de 46 anos, tentou cometer um crime contra sua esposa no ramal 8 e depois tirou a própria vida.

Segundo informações repassadas pelo próprio filho para o Jornal Juruá Informativa, o pai estava sob efeitos de bebida alcoólica quando cometeu o crime.

” Eu tinha acabado de chegar do roçado quando vi meu pai na varanda bebido conversando normal com meus irmãos, aí ele falou, mulher vem aqui que eu quero conversar contigo, a mãe não foi, depois ele saiu em direção a cozinha onde ela tava almoçando e a mãe disse ‘Eu não tenho nada pra conversar contigo'”.

“Depois nós só escutamos o grito, aí subi pela porta de trás quando avistei a mãe furada peguei ela, e ela reclamando de muita dor, mal conseguia andar, depois desmaiou, chamei minha irmã pra ajudar e levamos até a casa do vizinho pra pedir ajuda, quando eu voltei meu pai foi lá pra pedir desculpas mas os irmãos da minha mãe muito revoltados começaram a esculhambar ele, o pai saiu no rumo de casa enfurecido ai meu primo ia passando na frente da nossa casa quando ele olhou, e gritou ‘teu pai está com uma espingarda na mão’ só deu tempo ele falar, depois o pai atirou no peito e morreu.

O filho foi ao IML fazer a liberação do corpo e os procedimentos funerários, a mãe do jovem foi encaminhada ao hospital e se encontra bem.

Os comentários são de responsabilidade exclusiva de seus autores e não representam a opinião deste portal. Se achar algo que viole os termos de uso, denuncie. Comentários

comentários