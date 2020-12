Horóscopo do dia: Confira a previsão desta terça-feira para seu signo

Força e genialidade prática

A conjunção de Lilith com Urano em Touro traz à tona aquilo que foi reprimido em termos de inovação prática, nossa genialidade e capacidade de mudar. Há uma grande força para expressar nossos valores, mas cuidado com a explosividade. Busque sua independência e originalidade em termos práticos.

ÁRIES (Nascidos entre 21/3 e 20/4)

A necessidade de renovação material e financeira se faz alta neste momento. Use de sua criatividade e genialidade para buscar formas alternativas de se lidar com valores e dinheiro. Ouse expressar mais seus verdadeiros talentos. Ouse também se dar mais tempo de descanso e regeneração.

TOURO (Nascidos entre 21/4 e 20/5)

A conjunção de Urano e Lilith no seu signo (solar ou ascendente) lhe traz à tona tudo aquilo que se quer revolucionar e mudar, mas não teve coragem. Saiba usar este impulso com sabedoria. Uma quebra nas rotinas, monotonias, no visual, tudo isso pode ser algo libertador neste momento.

GÊMEOS (Nascidos entre 21/5 e 20/6)

Questões emocionais subconscientes tendem a emergir. Busque ter um olhar honesto para com aquilo que realmente sente. Um lado muito mais alternativo e irreverente pede expressão, mas carece de sua entrega emocional real. Insights emocionais e espirituais importantes.

CÂNCER (Nascidos entre 21/6 e 21/7)

Seu lado mais engajado, rebelde, alternativo e progressista lhe pede expressão. Uma necessidade de inovar de maneira prática precisa ser canalizada. Frustrações com grupos e amizades lhe pedem mais frieza, audácia e objetividade. Se permita engajar com as novidades.

LEÃO (Nascidos entre 22/7 e 22/8)

A necessidade de se inovar na carreira se faz alta. Quebra com o status quo, libertação, quebra com estruturas repressoras. Busque a projeção do inovador, do alternativo. Sua imagem pública ganha bastante magnetismo e coragem. Inovação também dentro do sistema estabelecido.

VIRGEM (Nascidos entre 23/8 e 22/9)

Frustrações ligadas a crenças, religião e visões de mundo lhe pedem ruptura e/ou renovação. Ouse questionar dogmas e linhas de pensamento rígidas. Sua necessidade de viver a liberdade e a expansão serão altas, mas cuidado com atitudes bruscas. Ouse ser livre e questionar.

LIBRA (Nascidos entre 23/9 e 22/10)

A necessidade de se libertar de emoções estagnadas será intensa. Aprenda a ter mais autonomia e a olhar honestamente suas necessidades afetivas. Necessidade de renovação da energia sexual, ousar deixar tudo claro e ser mais livre e fiel a si próprio. Clareza e honestidade quanto ao que sente.

ESCORPIÃO (Nascidos entre 23/10 e 21/11)

Frustrações nas relações de parceria, social e casamento lhe falam alto e lhe pedem resolução. Aprenda a se dar verdadeira autonomia e liberdade. Um tom mais livre, comunicativo e inovador nas relações será importante. Também aprender a se relacionar com a diversidade humana.

SAGITÁRIO (Nascidos entre 22/11 e 21/12)

Frustrações ligadas à mesmice do trabalho e rotina podem lhe trazer um forte impulso de renovação, ruptura e reinvenção. Aprenda a ter mais criatividade e jogo de cintura. Renovação também na área da saúde, busca por métodos alternativos. Nem todo hábito é saudável e hoje terá clareza disto.

CAPRICÓRNIO (Nascidos entre 22/12 e 20/1)

Frustrações por não ter sido autêntico na sua expressão e vontade podem vir ?\ tona. O convite aqui é a se reinventar, ser mais corajoso e audacioso. Ouse ser você mesmo e expresse quem é genuinamente. Viver um pouco mais com o coração será algo significativo e libertador.

AQUÁRIO (Nascidos entre 21/1 e 19/2)

Lilith em conjunção ao seu regente, Urano, lhe traz à tona toda a sua capacidade de inovar e revolucionar. Mas também a frustração do que ainda não foi feito. Em especial no que tange raízes, lar, família e passado. Aprenda a ter um olhar mais objetivo e orientado ao futuro nesta área. Também mais objetividade com o lado emocional no geral.

PEIXES (Nascidos entre 20/2 e 20/3)

Sua capacidade comunicativa é estimulada, porém também pode haver frustração diante de tudo aquilo que não foi dito e que dos momentos que se calou. Aprenda a falar com irreverência aquilo que deve ser dito. Cuidado com a impulsividade, claro, mas saiba expressar o que realmente é necessário.

Igomer Henrique é astrólogo há 14 anos, também atuando como terapeuta holístico com reiki, massagem ayurvédica, cinesiologia aplicada, homeopatia, florais, numerologia e tarô. Leciona cursos na área holística. Contatos: Instagram @epifaniasdevenus / email: [email protected]

