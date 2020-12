Jovem grávida de seis meses é encontrada morta na zona rural de Manoel Urbano

Uma jovem identificada como Edicleia Lima, de 19 anos, foi encontrada morta na tarde desta terça-feira (15), no Km 57 na rodovia 364, no sentido Manoel Urbano/Sena Madureira no interior do Acre.

Segundo informações da polícia, a vítima foi encontrada no interior de uma residência por uma família, momento este que foi acionado o Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu), mas quando os socorristas chegaram no local, só puderam constatar que a jovem já estava sem vida.

A Polícia Militar esteve no local e isolou a área para o trabalho da perícia. O corpo foi removidos por agentes do Instituto Médico Legal (IML) e levado para a sede em Rio Branco.

O caso será investigado por agentes da Polícia Civil de Manoel Urbano.

Os comentários são de responsabilidade exclusiva de seus autores e não representam a opinião deste portal. Se achar algo que viole os termos de uso, denuncie. Comentários

comentários