Junto com Bocalom e Mailza, Gladson visita investimentos de produtor na zona rural

O governador Gladson Cameli esteve neste domingo (20) na Fazenda Campo Esperança, do produtor Jorge Moura, no município de Senador Guiomard. O prefeito eleito de Rio Branco, Tião Bocalom, a senadora Mailza Gomes, o deputado estadual José Bestene e o senador Sérgio Petecão também participaram da visita.

Gladson disse que Jorge Moura está investindo na plantação de soja e milho e na construção de um silo graneleiro, com capacidade para secar e limpar 120 mil toneladas de grãos por hora. ”Esse é um dos maiores investimentos no setor do agronegócio no Acre e que o governo do estado apoia”, observa o governador.

Cameli disse que quer ver o Acre se desenvolver e o agronegócio, uma das suas bandeiras de governo, é um dos caminhos para isso, mas, segundo ele, sempre respeitando as leis ambientais e diminuindo a burocracia.

