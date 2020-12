Justiça dá 48h para que presidente do TCE emposse Ribamar como conselheiro

O desembargador do Tribunal de Justiça, Roberto Barros, acatou o pedido de liminar feito pela defesa do atual secretário da Casa Civil, Ribamar Trindade, contra o presidente do Tribunal de Contas do Estado Cristovão Messias, por não o tê-lo empossado como conselheiro do TCE.

A decisão, proferida na manhã desta terça-feira (1) determina que Cristovão Messias emposse Ribamar Triundade dentro do prazo de até 48 horas.

