Mãe de poeta falecido em novembro luta pela vida na UTI do Pronto-Socorro da Capital

A professora de filosofia Gizelda Silveira, mãe do poeta Victor Silveira, falecido no final de novembro vítima de câncer, vive seu luto em um leito de UTI do Pronto-Socorro de Rio Branco após ter contraído a covid-19.

Segundo informações, o estado de saúde dela é delicado. A mulher necessita de um medicamento, o Tocilizumabe, que custaria cerca de R$ 4 mil e não é ofertado pela saúde pública.

Para angariar recursos para a aquisição do remédio, familiares e amigos fazem campanha de arrecadação financeira pelas redes sociais.

Quem quiser colaborar pode transferir qualquer quantia para a conta corrente 56.254-9 e agência 3022-8, Banco do Brasil, no nome de Victoria. O CPF para o depósito é 553.730.202-06.

Victor, filho de Gizelda, morreu no dia 24 de novembro, aos 21 anos, após luta contra um câncer no osso do braço esquerdo.

