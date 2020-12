Mãe sai para bar e três filhos morrem carbonizados em incêndio dentro de casa

Os vizinhos, ao verem o fogo, tentaram apagar as chamas utilizando uma caixa d'água

Três crianças, sendo duas de 3 e 4 anos e um bebê de 8 meses, morreram carbonizadas durante um incêndio na noite deste sábado (19), em uma residência na rua Cumarú, no bairro Portal da Amazônia, na região do Calafate, em Rio Branco.

Populares disseram à imprensa que a mãe das crianças havia deixado os filhos sozinhos para frequentar um bar na região. As três crianças estavam em cima da cama quando um ventilador superaqueceu e pegou fogo, dando início a um incêndio na casa.

Enquanto as chamas consumiam a estrutura da casa, as crianças de 3 e 4 anos correram para baixo da cama na tentativa de se proteger e também se abraçaram, mas acabaram morrendo carbonizadas. Uma menina de 8 meses ficou deitada sobre o colchão e também morreu carbonizada.

Os vizinhos, ao verem o fogo, tentaram apagar as chamas utilizando uma caixa d’água que estava cheia, mas não foi o suficiente para conter o avanço do incêndio.

O Corpo de Bombeiros foi chamado e conseguiu fazer apenas o rescaldo.

O Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu) foi acionado e duas ambulâncias se deslocaram para tentar socorrer as crianças.

No local, dois médicos choraram enquanto atestavam os óbitos das crianças, e saíram visivelmente abalados do local do ocorrido.

Pouco tempo depois, a mãe das crianças chegou no local e recebeu voz de prisão pela Polícia Militar. Ela foi levada para a Delegacia de Flagrantes e poderá responder por abandono de incapaz.

A PM isolou a área para a perícia criminal. Agentes do Instituto médico legal (IML) recolheram os corpos e levaram à sede.

