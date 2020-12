Mais dois bares serão fechados em Rio Branco por aglomeração e não uso de máscaras

O Ministério Público do Acre (MPAC) mandou fechar temporariamente mais dois estabelecimentos em Rio Branco por descrumprimento de medidas sanitárias básicas. Desta vez, Capone’s Bar terá suas atividades suspensas entre os dias 13 e 17 de dezembro e Unibeer Pub entre 10 e 13.

O motivo para a punição é o descumprimento de medidas sanitárias básicas, como aglomerações, clientes sem máscaras, entre outras.

No início do mês, o Tardezinha Grill & Fishes e o Seringal Bier sofreram o mesmo tipo de punição. O primeiro fecha suas portas nesta quinta (10) e só reabre na segunda (14). Já o segundo deixou de funcionar no último domingo (6) e deve retomar os serviços nesta sexta (11).

As punições vieram por meio de Termo de Ajustamento de Conduta (TAC) assinado pelo MPAC e empresários. Estes se comprometeram a cumprir todas as normas para que voltem a funcionar sem possibilidade de nova intervenção.

(Foto: Divulgação Capones Bar)

