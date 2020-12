Marina Silva é homenageada com nome científico de nova espécie de masupial

A ex-ministra do Meio Ambiente e ex-senadora pelo Acre Marina Silva (Rede Sustentabilidade) recebeu nos últimos dias uma homenagem da comunidade científica. Ela batiza o sobrenome de um pequeno marsupial descoberto no Brasil por quatro pesquisadores do Instituto de Biociências da Universidade Federal do Mato Grosso (UFMT).

O Marmosops marina foi identificado pelos cientistas Claudilívia Ferreira, Ana Cristina Mendes de Oliveira, Luan Gabriel Lima-Silva e Rogério Vieira Rossi.

Os marsupiais são mamíferos que se diferenciam por terem uma bolsa com glândulas mamárias onde carregam filhotes ainda em fase embrionária, a exemplo do famoso canguru.

“O sobrenome científico do simpático bichinho foi uma homenagem com que esses cientistas me causaram forte emoção”, comentou a acreana em seu perfil no Twitter.

Esta é a segunda vez que Marina recebe esse tipo de homenagem. A primeira aconteceu com uma espécie vegetal, a Pleroma marinana, identificada pelos pesquisadores Claudio Nicoletti de Fraga e Paulo José Fernandes Guimarães, do Instituto de Pesquisa Jardim Botânico do Rio de Janeiro.

“Nasci e cresci na floresta e tenho dedicado minha vida à defesa da natureza e à luta por um modo de desenvolvimento humano baseado no respeito ao meio ambiente. Uma homenagem dessas representa, para mim, o reconhecimento de minha identidade e de meu trabalho”.

“Em meio a tanta incompreensão e até perseguições, é um alívio receber um abraço solidário, um olhar amoroso, uma citação respeitosa, especialmente vindo de gente que cultiva a lucidez atenta no conhecimento da realidade, atributo essencial da Ciência”.

