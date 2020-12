Morre o comentarista esportivo Orlando Duarte, vítima de covid

Orlando Duarte trabalhou na cobertura de 14 Copas do Mundo e dez Jogos Olímpicos. Desde o ano passado, o comentarista esportivo lutava contra o Alzheimer.

No ano passado, em entrevista ao UOL, a esposa dele, Conceição Duarte, comentou a respeito da saúde do marido. Na época, ela era a responsável por atualizar as redes sociais dele.

“Da Copa do Mundo para cá ele se desligou bastante do futebol. Eu pergunto e ele não responde, não sabe quem ganhou. Então não seria justo eu escrever e as pessoas pensarem: ‘se ele está com raciocínio lógico, por que não está trabalhando?’”, disse ela.

“Aí comecei a não dormir, fiquei preocupada e concluí que precisava contar [sobre o Alzheimer]. Era 1h e resolvi escrever e falar, porque pessoas ligaram no aniversário dele e eu disse que estava doente. Mas se está doente, melhora, né? Não é o caso. Essa experiência é dolorida porque não tem volta”, acrescentou Conceição.