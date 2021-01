N. Lima reúne com 11 vereadores eleitos e deverá ser o próximo presidente da Câmara

N. Lima, do Progressista deverá ser o próximo presidente da Câmara de Vereadores de Rio Branco. Ele acabou de sair de uma reunião com doze vereadores eleitos, onde todos se comprometeram em votar no seu nome para presidir o poder legislativo do município.

A eleição da mesa diretora da Câmara de Rio Branco está prevista para acontecer na manhã desta sexta-feira (1), no plenário da Câmara Municipal.

Veja como deverá ficar a próxima mesa diretora:

Presidente: N. Lima (Progressistas)

Vice-presidente: Doutora Michele (PDT)

1° Secretário: Antonio Moraes (PSB)

2° Secretário: Hildegard Pascoal (PSL)

Suplente da Mesa: Ismael Machado (PSDB)

O pastor Reginaldo Ferreira, presidente municipal do Progressistas, esteve todos esses dias conversando com os partidos políticos que conseguiram eleger vereadores nas eleições deste ano. Ele disse que todas as conversas foram muito francas e que prevaleceu o bom diálogo entre os parlamentares.

“Estou muito satisfeito com a formação dessa chapa, e com o apoio que o N. Lima vem recebendo dos vereadores. Hoje ele tem 11 nomes lhe apoiando, mas até amanhã esse número poderá aumentar”, prever.

Veja os vereadores que participaram da reunião com N. Lima na tarde desta quinta-feira (31):

Rutênio Sá

Samir Bestene

Doutora Michelle Melo

Fabio Araújo

Joaquim Florêncio

Antonio Morais

Adailton Cruz

Raimundo Neném

Ismael Machado

Ildegard Pascoal

Arnaldo Barros

Os comentários são de responsabilidade exclusiva de seus autores e não representam a opinião deste portal. Se achar algo que viole os termos de uso, denuncie. Comentários

comentários