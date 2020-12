“Nasci de novo”, diz jornalista Vagno di Paula, após ser curado da covid-19

Ele agradeceu aos médicos, enfermeiros e fisioterapeutas do Into pelo tratamento recebido

O jornalista Vagno di Paula afirmou, em vídeo gravado para as redes sociais, que nasceu de novo. Ele recebeu alta da covid-19 nesta segunda-feira (21) após quase um mês internado em um leito de enfermaria do Instituto de Traumatologia e Ortopedia no Acre (Into-AC).

O cerimonialista quase foi intubado no final de novembro após piorar da doença. Na saída do hospital, ele foi recebido com flores e cartazes por amigos e familiares.

Paula agradeceu aos médicos, enfermeiros e fisioterapeutas que cuidaram dele durante a internação. “Estava com anjos da guarda que me trataram com muito carinho. Rio Branco tem uma referência na covid-19 e é o Into, com grandes profissionais locais, de Goiânia e Rio Grande do Sul. Médicos maravilhosos e que me assistiram muito bem, não saíram de perto da minha cama”.

Religioso, o colunista social também deu graças a Deus pela cura. “Só tenho a agradecer a Deus pela minha vida, pelo livramento. Jesus me salvou. Agradeço todas as orações de meus amigos queridos, anônimos ou não, distantes ou não”, afirmou.

