Neri entrega o Centro de Apoio ao Turista no Aeroporto Internacional de Rio Branco

Desde que assumiu oficialmente a Prefeitura de Rio Branco, Socorro Neri se reuniu com representantes do trade turístico do município, grupo que inclui associações ligadas ao turismo, agências de viagens, hotéis, restaurantes, bares, pousadas e representantes de vários setores ligados as ações de divulgação e eventos em Rio Branco para traçar um plano e iniciativas que pudessem alavancar o setor. Muitas reuniões foram realizadas com diversos parceiros no sentido de se criar uma lei direcionada ao turismo. Foi criado o Conselho Municipal de Turismo e um departamento específico pra cuidar do assunto ligada a Secretaria de Agricultura Familiar e Desenvolvimento Econômico (SAFRA).

Assim foi criada a Lei 2.245 de 19 de setembro de 2019 que dispõem sobre a Política Municipal de Turismo e dá outras providências.

A lei define as atribuições do Município no planejamento, desenvolvimento e fomento ao setor turístico e disciplina a prestação de serviços turísticos.

Na manhã de hoje, 30, a prefeita Socorro Neri instalou o primeiro Centro da Capital que vai atender o turista, o CAT, localizado no aeroporto internacional de Rio Branco.

O presidente do Conselho Municipal de Turismo Thiago Higino falou sobre a a implantação do CAT e reafirmou ser um conquista da gestão da prefeita Socorro Neri. “A prefeita sempre se preocupou em colocar o marco regulatório para o setor no município”. O primeiro CAT da cidade de Rio Branco já está com o projeto de expansão pronto e com dinheiro em caixa para a implantação de mais dois CAT”s, um na Rodoviária Internacional e outro no shopping Aquiry.

O presidente do Conselho Estadual de Turismo Rizomar Santos Araújo, afirmou que há tempos o Conselho esperava por essa ação. “Para a capital isso é fundamental. É preciso que o turista tenha informação assim que chega à cidade “disse ele. Rizzo ressaltou que Rio Branco vem dando exemplo de atuação na área de turismo e que pode servir de exemplo aos municípios que ainda não criaram seus conselhos e uma política voltada ao turismo. O atendimento do CAT aeroporto irá funcionar de Domingo a Domingo das 9h ás 13h, horários destinados ao embarque e desembarques no aeroporto.

O secretário da safra Paulo Roberto Braña, que no evento representou a prefeita Socorro Neri disse que o CAT será a porta de entrada. “Nosso turista ao desembarcar receberá informações sobre os principais bares, restaurantes, patrimônios históricos, rotas turísticas como por exemplo na Transacreana, no Quixadá, e locais como Gameleira, Mercado Velho. Além disso informações serão oferecidas sobre a visitação, com mapas da cidade contendo muitas informação. “Os nossos parques capitão Ciríaco, parque Chico Mendes, a nossa culinária, e um diferencial que temos aqui que é o balão de ar quente, que atrai muitos turistas de fora par a cidade” informou. Brana ressaltou que tudo isso está sendo possível graças a grandes parceiros como SEBRAE que está construindo o Plano municipal de Turismo, e a marca turística do município Rio Branco. “São projetos que já estão com dinheiro na conta so esperando a implantação” finalizou.

