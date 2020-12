No AC, 482 recebem lote residual de restituição do Imposto de Renda de dezembro

Pagamentos previstos no lote devem ser feitos no próximo dia 30, de acordo com a Receita

A Receita Federal disponibilizou nesta terça-feira (22) a lista do lote residual de restituição do Imposto de Renda de Pessoa Física (IRPF) do mês de dezembro. Mais de 480 pessoas devem receber algum valor, totalizando R$ 700,8 mil.

O pagamento está previsto para o próximo dia 30. A consulta pode ser feita no site da Receita Federal, por meio do Portal e-CAC, no item Meu Imposto de Renda. Se houver algum tipo de inconsistência, é necessário retificar por meio de declaração.

Os comentários são de responsabilidade exclusiva de seus autores e não representam a opinião deste portal. Se achar algo que viole os termos de uso, denuncie. Comentários

comentários