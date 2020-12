No AC, criminosos se passam por funcionários do Detran para aplicar golpes no WhatsApp

As vítimas geralmente são pessoas do interior ou zona rural e que não têm muito acesso à informação

O Departamento Estadual de Trânsito do Acre (Detran/AC) informa à população que não realiza vendas de veículos, que estão recolhidos no pátio do órgão, pelo WhatsApp ou qualquer outro aplicativo.

Em mensagens enviadas aos usuários, golpistas de todo o Brasil se passam por servidores do Detran e oferecem vantagens na venda de veículos aptos a leilão, com valores abaixo do mercado.

Segundo o presidente da autarquia, Luiz Fernando Duarte, as vítimas geralmente são pessoas do interior ou zona rural e que não têm muito acesso à informação. “Nós já tivemos relatos de pessoas de Mâncio Lima e Epitaciolândia que receberam mensagens desses golpistas”.

O presidente informou que todos os casos suspeitos de fraude devem ser comunicados imediatamente à Polícia Civil para investigação. “Estamos no fim do ano, período em que circula mais dinheiro por causa do décimo terceiro, então pedimos que não façam nenhum tipo de negócio com terceiros envolvendo os nossos serviços”, afirmou.

Leilões de veículos

Em 2020, em virtude da pandemia da Covid-19, o Detran/AC não realizou leilão público e, portanto, não houve negociações de veículos retidos por parte da autarquia.

Além disso, todos os leilões realizados pelo departamento são coletivos e anunciados por meio de edital, publicado no site oficial, e os pagamentos dos lotes são feitos diretamente à empresa especializada que realiza o certame.

Para mais informações, o usuário pode entrar em contato com o canal oficial de atendimento, via WhatsApp pelo número 3226-4412.

Os comentários são de responsabilidade exclusiva de seus autores e não representam a opinião deste portal. Se achar algo que viole os termos de uso, denuncie. Comentários

comentários