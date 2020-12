Prefeito de cidade na BA e a mulher são achados mortos em Salvador

Polícia investiga morte do casal, que estava em um condomínio de luxo. Suspeita inicial é de que se trata de um homicídio seguido de suicídio

Um casal foi encontrado morto em um condomínio de luxo na Avenida Luís Viana Filho, em Salvador, no final da manhã desta sexta-feira (11).

Informações preliminares da polícia indiquem que uma das vítimas é Raimundo da Cruz Bastos, conhecido como Pompilio.

Segundo informações iniciais de amigos das vítimas, trata-se de Pompílio Almeida Bastos, prefeito da cidade de Conceição da Feira. A outra vítima seria Elba Silva Rejane, mulher dele. A polícia suspeita é de que houve um homicídio, seguido de suicídio no local.

O caso aconteceu no Condomínio Le Parc Residential Resort. Uma equipe da 15ª Companhia Independente da Polícia Militar (CIPM/Itapuã) e do Departamento de Homicídio de Proteção à Pessoa (DHPP) estão no local apurando a ocorrência.

Um veículo do DPT (Departamento de Polícia Técnica) também está no local, assim como um veículo da prefeitura de Conceição da Feira.

