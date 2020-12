Progressistas reúne candidatos eleitos e não eleitos na capital para confraternização

Maior vitorioso nas eleições majoritárias no Acre, o Progressistas reuniu na noite desta quinta-feira (18), em um restaurante na capital, todos os seus 18 candidatos a vereadores em Rio Branco.

A ideia, segundo o presidente municipal da legenda, pastor Reginaldo Ferreira, não foi falar de política e eleições, mas confraternizar. “Queremos manter o diálogo e um tratamento cortês, respeitoso e amistoso. Política é mais relação do que transação”, afirmou.

Participaram os três vereadores eleitos, N. Lima, Samir Bestene e Rutênio Sá, que patrocinaram o jantar, além dos 15 candidatos que não obtiveram vitória nas urnas.

“Eles foram os grandes protagonistas nas ruas nesse pleito que consagrou Bocalom prefeito e elegeu nossos três honrados vereadores. Sigamos unidos e os frutos certamente virão”, completou o dirigente.

Para o presidente estadual da juventude Progressistas, Andson Nascimento, as palavras que definem o que os filiados viveram neste ano foi “coragem” e “gratidão”. Ele agradeceu o presidente municipal da sigla, o qual chamou de “grande líder”.

“Fica aqui os meus agradecimentos e admiração da forma como tudo foi conduzido. Hoje todos nós só estamos colhendo esses frutos porque alguém acreditou lá atrás”.

O vereador reeleito N. Lima disse estar alegre com o crescimento do partido. “Compartilho dessa vitória e momento com muita alegria. Saímos grandes dessa disputa acirrada. Nossa chapa foi pequena, com pessoas simples e humildes, mais que trabalharam com muita união e esforço”.

O Progressistas elegeu, ao lado do MDB, o maior número de prefeitos no Acre, vencendo em Rio Branco, com Tião Bocalom; Cruzeiro do Sul, com Zequinha Lima; Feijó, com Kiefer Cavalcante; Porto Acre, com Bené Damasceno; e Senador Guiomard, com Rosana Gomes.

