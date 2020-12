Queda de carro em rio mata seis crianças e um adulto

Seis crianças e um adulto morreram em Campos dos Goytacazes, no Norte Fluminense, depois que o carro em que estavam caiu dentro de um rio, por volta das 19h40 de segunda-feira (14).

Os seis menores que estavam no carro eram da mesma família. Enzo Gabriel, de 2 anos, Kemilly Sophia, 6, Phandora, 8, e Ana Laisa, 4, eram irmãos; Brunna Vitória, de 3 anos; e Erick, de 12, eram seus primos.

Duas jovens, de 18 e 13 anos, também estavam no carro e tiveram ferimentos leves. Elas foram encaminhadas para o hospital Ferreira Machado.

O G1 tenta contato com a unidade para saber o estado de saúde das vítimas. Segundo informações da família, a mais velha delas é mãe de Brunna.

O motorista, Adilson, tinha 45 anos e era amigo da família.

Apesar de transportar 9 pessoas no momento do acidente, o modelo do veículo comportava até cinco ocupantes.

Erick era irmão de Leonardo Barcelos, que morreu afogado junto com o amigo Mc Kallebe em outubro.

A avó de Erick falou sobre a dor de perder os dois netos em menos de 2 meses.

“Eu não tenho nem forças pra falar. Só tenho que agradecer a Deus por cada momento que eu vivi com eles. Mas a gente perde o chão, perde a cabeça. Sem explicação, é muito difícil e a dor é muito grande. Eu tava dormindo quando meu filho ligou e falou ‘mãe, mais um filho meu morreu’. Ali eu já tinha perdido o chão, não sabia mais nem onde eu tava”, disse Rita de Cássia, emocionada.

Os corpos do motoristas e de cinco dos menores foram resgatados ainda na segunda-feira (14). A sexta criança, Ana Laisa, chegou a ser dada como desaparecida, mas o corpo dela foi encontrado na manhã desta terça-feira (15).

O carro caiu de uma ponte que passa por um córrego na RJ-208, na altura do bairro da Tapera. De acordo com testemunhas, o motorista tentou desviar de um ciclista, perdeu o controle do carro e caiu dentro do rio.

Na manhã desta terça (15), o veículo foi retirado de dentro da água pela equipe dos bombeiros.

Mergulhadores do 5º Grupamento do Corpo de Bombeiros de Campos trabalharam nas buscas.

Ainda não há informações sobre o enterro das vítimas.

