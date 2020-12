Renata Vasconcellos é intimada após suspeita de crime e surge curtindo praia em dia de depoimento; veja foto

Vale dizer que na intimação que foi enviada para Renata e Bonner eles foram avisados que poderiam ser presos e enquadrados no crime de desobediência

A jornalista Renata Vasconcellos, que comanda o Jornal Nacional ao lado de William Bonner, surpreendeu com atitude ousada.

Nesta quarta- feira, 09 de dezembro, Renata Vasconcellos deveria ir até a Delegacia de Repressão de Crimes de Informática (DRCI) que fica localizada em Benfica, na zona norte do Rio de Janeiro.

Isso porque, a jornalista foi intimada a prestar depoimento e tudo estava marcado para acontecer nesta quarta, a partir das 14h. Já William Bonner foi intimado para comparecer no local às 14h30.

Vale dizer que na intimação que foi enviada para Renata e Bonner eles foram avisados que poderiam ser presos e enquadrados no crime de desobediência caso não comparecessem na delegacia para prestar depoimento. No entanto, ao que tudo indica, Renata Vasconcellos não foi ao local.

Isso porque, nesta tarde, enquanto deveria estar na delegacia, a jornalista do Jornal Nacional usou seu perfil oficial no Instagram para mostrar que estava curtindo o dia de sol na praia.

Na rede social, ela compartilhou diversos registros do mar e avisou o motivo de seu sumiço da bancada do principal telejornal do país: “Férias”.

Nos comentários, os internautas se dividiram. Alguns criticaram a postura da jornalista no dia que deveria ir prestar esclarecimentos. “Isso é um afronte”, comentou um seguidor. Já outros, deram razão à famosa: “Vai curtir suas merecidas férias”, disse um fã.

Confira:

