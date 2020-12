Revisão pode aumentar o valor da aposentadoria em até 6 vezes

O tema 999 foi julgado pelo STJ (Supremo Tribunal de Justiça), tema este conhecido também como “revisão da vida toda” do INSS.

Logo o aposentado que entrar com a revisão poderá receber conforme as avaliações de especialistas um benefício de até seis vezes ao valor atual recebido.

Para quem não sabe a correção trata sobre o recálculo da média salarial, considerando todos os salários do trabalhando, incluindo também os períodos anteriores a julho de 1994.

O calculo do INSS até a Reforma da Previdência no ano passado utilizava-se da média do salário base em 80% dos maiores salários do trabalhador a partir de 1994, Contudo essa análise mudou.

Com isso, o segurado que se enquadra na decisão e que nos dias atuais recebe o piso da aposentadoria, pode por exemplo passar a receber o teto da Previdência, o que pode significar um aumento de até 485% nos ganhos.

Segundo especialistas previdenciários a revisão da vida toda pode atingir mais de 2 mil segurados.

É importante deixar claro que a situação no entanto depende de alguns fatores, como por exemplo no caso do contribuinte que trabalhou a vida inteira recebendo sobre o teto previdenciário.

No ano de 1993 tenha passada para a informalidade e se tornado empresário, logo, deixando de contribuir junto ao INSS desde então.

Para a regra antiga, o benefício desse trabalhador quando se aposentou por idade foi de um salário mínimo, uma vez que o trabalhador ainda não tinha qualquer contribuição após o período de 1994, apesar de todos os salários dela antes dessa data garantirem o benefício do INSS com valor ao teto.

Contribuições

A decisão tomada pelo STJ considera as contribuições anteriores ao período de 1994, o aposentado poderá ter acesso ao benefício revisado, logo, passando a receber o teto da Previdência.

