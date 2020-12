Ronaldinho Gaúcho adia clipe musical após internação da mãe com covid-19

No início da semana, o craque usou as redes sociais para anunciar o diagnóstico de Dona Miguelina e aproveitou para pedir orações

Ronaldinho Gaúcho teve que adiar o lançamento de seu clipe musical, por conta da internação da sua mãe com Covid-19. Dona Miguelina está numa Unidade de Tratamento Intensivo (UTI), aos 71 anos. No início da semana, o craque usou as redes sociais para anunciar o diagnóstico de Dona Miguelina e aproveitou para pedir orações de seus seguidores para sua mãe.

“Queridos amigos, minha mãe está com covid e estamos na luta para que ela se recupere logo. Ela está no centro de tratamento intensivo, recebendo todos os cuidados. Agradeço desde já as orações, as energias positivas e o carinho de sempre. Força, mãe!”, escreveu, por meio dos Stories.

Ronaldinho Gaúcho se mostrou disposto a investir mesmo na música. O ex-jogador de 40 anos abriu um estúdio e um gravadora em Belo Horizonte, capital de Minas Gerais, intitulada de Tropa do Bruxo, numa referência a um dos seus apelidos. Lá, o craque gravou o primeiro rap da carreira. O clipe da música também foi rodado no novo estúdio de Ronaldinho, que recebeu o rapper Djonga, famoso no Brasil e também no cenário internacional.

Ronaldinho Gaúcho compôs música para sua ex

Quando estava preso no Paraguai, Ronaldinho enviou até um samba para uma de suas ex-namoradas. Compôs especialmente para ela, segundo a ex, Priscilla Alves Coelho. Segundo ela, o craque teria composto cerca de 11 músicas.

“Sempre foi uma vontade dele, de se aposentar e viver disso”, entregou, que formava um trisal. Um dos trechos da música era: ‘Cria coragem, vem morar comigo. Larga das coisas que te fazem mal. Estou te esperando lá no meu quintal. Botar meu sobrenome em seu registro. Mudar de CEP, zona eleitoral. Estou te esperando lá no meu quintal”, afirmou a moça.

