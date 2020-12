Sábado é dia de Cinema na Beira do Rio, no calçadão da Gameleira; veja programação

Projeto gratuito disponibiliza 50 cadeiras com distanciamento para exibição do melhor da 7ª arte

A segunda sessão do projeto Cinema na Beira do Rio é opção de lazer em Rio Branco neste sábado (26). A sessão a céu aberto acontece no Calçadão da Gameleira, no Segundo Distrito da capital, e é gratuita.

O filme da vez é “Monos, entre o céu e o Inferno”, dirigido pelo colombiano Alejandro Landes. O longa é recomendado apenas para maiores de 16 anos. Confira sinopse e trailer ao final da reportagem.

O coordenador do projeto, Marcelo Cordero, explica que serão disponibilizados somente 50 cadeiras, com distanciamento garantido, como medida de contenção do coronavírus. O uso de máscara é obrigatório aos espectadores e haverá ainda álcool em gel.

“A ideia é oportunizar ao rio-branquense um momento de arte e cultura com o melhor da cinematografia”, afirma Cordero.

O projeto de cinema a céu aberto acontece sempre aos sábados, até 23 de janeiro, por meio da Lei Aldir Blanc.

Sinopse

No topo de uma montanha, numa selva sul-americana, oito adolescentes têm a grande missão de cuidar de uma refém norte-americana, sequestrada por uma misteriosa organização. Na sua rotina, os jovens guerrilheiros passam por treinos rigorosos, mas também se divertem e vivem descobertas sexuais. Após uma noite de farra acabar em tragédia, eles sofrem uma emboscada e são obrigados a deixar o local. A refém acredita que esta é a sua grande chance de fugir. Mas a selva sempre surpreende.

