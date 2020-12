Sebrae e da Safra visitam Aquiri Shopping que será aberto ao público dia 30

O empreendimento, que irá abrigar 487 lojistas, é uma parceria entre a Prefeitura de Rio Branco e o Sebrae no Acre

A poucos dias da inauguração, o Aquiri Shopping passa pelo momento de montagem dos boxes. O empreendimento, que irá abrigar 487 lojistas, é uma parceria entre a Prefeitura de Rio Branco e o Sebrae no Acre, e deve ser aberto ao público dia 30 de dezembro deste ano.

Na última quinta-feira (17), o diretor técnico do Sebrae, Lauro Santos, e o secretário municipal de Agricultura Familiar e Desenvolvimento Econômico (Safra), Paulo Braña, fizeram uma visita ao Aquiri, para verificar o andamento desta etapa e apontar possíveis melhorias para o prédio.

“Estamos encerrando mais uma fase do projeto, a fase de entrega, para que os lojistas possam entrar em suas lojas, instalar o mobiliário e organizar os produtos. Durante a visita, verificamos pequenos ajustes e colocamos como sugestão, para que a Prefeitura possa se adequar, e também tem algumas coisas que vimos no projeto e agora foram colocadas em prática. A gente entende que esse é um case de sucesso, e o Sebrae vai continuar fazendo a consultoria de acompanhamento de gestão do Shopping”, declarou Santos.

Braña destacou o trabalho da Comissão de Transparência, que integrou outras instituições para a implantação do Aquiri, e comemorou a chegada da inauguração. “Tivemos cerca de 15 reuniões da Comissão de Transparência e colocamos algumas metas para cumprir. Esse é um projeto de alcance social extraordinário, que vai beneficiar aproximadamente 500 empreendimentos e vai gerar oportunidades de emprego. Temos uma expectativa muito grande para que no dia 30 a gente entregue esse projeto”, disse.

