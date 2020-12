Sebrae no Acre reúne empresários em Cruzeiro do Sul

Entre os dias 12 e 14 de dezembro, o Sebrae no Acre e a Federação das Indústrias do Estado do Acre (FIEAC) realizaram o “Encontro de empresários da indústria”, na cidade de Cruzeiro do Sul. Na abertura do evento estiveram presentes, o vice-governador Major Rocha, representando o Governo, e o deputado estadual Luiz Gonzaga.

A programação faz parte do projeto “Protagonismo empresarial”, com o objetivo de estimular os participantes e despertar a consciência de que eles podem protagonizar e atuar na melhoria do ambiente empresarial.

O evento contou com a participação de empresários de Rio Branco e de Cruzeiro do Sul, além de representantes da Federação da Agricultura do Estado do Acre (FAEAC) e da Federação das Associações Comerciais e Empresariais do Estado do Acre (Federacre).

“Uma comitiva de 32 empresários vieram de Rio Branco, até Cruzeiro do Sul, e aqui se integraram com os empresários da região, para discutirem e debaterem sobre os desafios que foram enfrentados em 2020, e quais as perspectivas para 2021. Esse projeto tem por finalidade trabalhar o associativismo entre os setores do comércio, de serviços e do agronegócio”, explicou Marcos Clay, gerente de Desenvolvimento do Ambiente de Negócios, do Sebrae no Acre.

Na manhã desta segunda-feira (14), foi realizada a palestra “A economia e o setor produtivo do Acre”, com o consultor Alex Barros, onde também foram abordados os desafios do comércio, da agricultura e da indústria. Ao final da programação, os participantes fazem uma discussão sobre as pautas e propostas setoriais.

