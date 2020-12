Sintesac diz que servidores da Saúde não receberam auxílio e adicional de insalubridade

Presidente em exercício do Sindicato dos Trabalhadores em Saúde do Estado do Acre (SINTESAC), Jean Lúnier, vem a público mais uma vez repudiar a falta dos pagamentos do auxílio temporário de R$ 420,00 e a dobra de insalubridade dos servidores da saúde. Lúnier relembra sobre o compromisso do governo que faria o pagamento até o dia 05 deste mês e até o momento só promessas.

Foi publicado no Diário Oficial do Estado o Decreto N 7.363, de 26 de novembro de 2020 que prorrogou por mais 30 (trinta) dias a vigência do auxílio temporário de Emergência em Saúde, instituída pela Lei Nº 3,631, de 26 de maio de 2020. E já se completam dois meses, outubro e novembro que os trabalhadores da saúde não recebem o auxílio.

Lúnier também alerta sobre a revolta dos servidores da saúde. “A pandemia não acabou, os relatórios mostram um grande crescimento de infecção por COVID-19, os trabalhadores não podem ficar desamparados, principalmente os que lutam na linha de frente”, disse Lúnier.

Sobre o Auxílio temporário

O pagamento é feito a servidores da Secretaria de Estado de Saúde contemplados pela Lei nº 3.627, 12 de maio de 2020, implementado a partir da aprovação, no final de maio, um projeto de lei de autoria do próprio Executivo. Aqueles que estejam recebendo Adicional de Insalubridade em valor inferior ao Auxílio Temporário de Emergência em Saúde (ATS) e aos servidores ativos da área da saúde pública que não haviam sido contemplados pela lei, mas que se expõem aos efeitos da Covid, lotados nas unidades de saúde e em atividade nos setores de lavanderia, cozinha, recepção, serviços gerais, manutenção, entre outros. A inclusão de novos servidores foi feita a partir da publicação da Lei nº 3.631, de 26 de maio deste ano.

Assista ao vídeo e veja o que fala o presidente do SINTESAC.

