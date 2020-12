Socorro Neri é primeira mulher a ter foto estampada na galeria de prefeitos de Rio Branco

No aniversário de Rio Branco, prefeita realizou a troca de bandeiras e o descerramento da foto oficial na Galeria de Prefeitos

A prefeita Socorro Neri (PSB) realizou duas cerimônias na manhã desta segunda-feira (28), aniversário de Rio Branco, o da troca de bandeiras na sede da Prefeitura Municipal e descerramento da foto oficial na Galeria de Prefeitos.

Na ocasião, a gestora destacou os desafios que enfrentou ao longo dos últimos dois anos à frente da gestão municipal. Segundo ela, os desafios não foram fáceis, mas com o apoio da sua equipe, conseguiu realizar um trabalho técnico. “Olhando para essa jornada, com uma equipe tão séria e tão competente, eu só tenho gratidão pelos 2 anos e 9 meses. Saio com o sentimento de missão cumprida”, declarou.

Neri fez questão de agradecer ao apoio dos órgãos de controle do Estado, como Ministério Público do Acre (MP-AC) e Tribunal de Contas do Estado (TCE), representados pela procuradora Kátia Rejane e Cristovão Messias. “Foram órgãos parceiros, sempre dando apoio e apontando caminhos a seguir”, ressaltou.

A gestora destacou que aceitou o desafio de ser vice em 2016, com o objetivo de contribuir com o bem coletivo de Rio Branco. Neri contou que enquanto esteve despachando como vice, nunca esteve na cadeira do prefeito na época, Marcus Alexandre (PT).

A prefeita Socorro Neri (PSB) é a primeira mulher a ter o quadro estampado na galeria de fotos de ex-prefeitos na sede da prefeitura.

