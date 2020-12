TCU dá aval e governo deve leiloar aeroportos de Rio Branco e Cruzeiro do Sul em março

Editais para as concessões serão publicados em breve pelo Ministério da Infraestrutura

O Tribunal de Contas da União (TCU) aprovou nesta terça-feira (8) os estudos para a concessão dos aeroportos Plácido de Castro, em Rio Branco, e o de Cruzeiro do Sul. Com isso, o governo ganha o aval para publicar os editais de ambos os leilões.

As concessões devem acontecer já em março do ano que vem, segundo a secretaria Nacional de Aviação Civil do Ministério de Infraestrutura. Os estudos foram apresentados ao TCU pelo governo em setembro.

Essa será a sexta rodada de privatizações dos aeroportos brasileiros. Outros 20 serão cedidos à iniciativa privada em três blocos regionais, entre eles o de Manaus (AM) e o de Porto Velho (RO).

