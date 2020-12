Técnico Marcelo Veiga, de 56 anos, morre vítima de covid-19

Treinador que ficou conhecido por inúmeros trabalhos no interior de São Paulo teve complicações devido à infecção do novo coronavírus e não resistiu

Marcelo Veiga, conhecido por suas inúmeras passagens no Bragantino, morreu na tarde desta segunda-feira (14), em Bragança Paulista, no interior de São Paulo. O treinador, de 56 anos, estava afastado do São Bernardo e sofreu complicações respiratórias devido à covid-19.

O treinador estava desde novembro internado na UTI da Santa Casa de Bragança e não resistiu. Ainda não há informações sobre o velório e o enterro.

Veiga, que foi lateral-esquerdo na década de 1980, teve ao todo sete passagens à frente do Bragantino. Entre tantas campanhas de destaque, ficam o título da Série C do Brasileirão 2007 e a conquista do acesso ao Campeonato Paulista em 2005. Também no interior de São Paulo, foi campeão da Série D com o Botafogo-SP.

Além dessas equipes, ele também trabalhou no Guarani, na Portuguesa, no Remo, entre outros. Os clubes fizeram questão de prestar nas redes uma homenagem ao treinador e aos seus familiares.

Em novembro, o São Bernardo sofreu um surto de covid-19 enquanto disputava as primeiras rodadas da Copa Paulista. Em uma das partidas, sete jogadores chegaram a ficar de fora por conta do novo coronavírus.

Com muito pesar, recebemos a notícia do falecimento do treinador Marcelo Veiga, por Covid-19. Veiga treinou o Leão Azul em duas oportunidades, nos anos de 2012 e 2016. Desejamos muita força a todos os amigos e familiares. pic.twitter.com/9tgTTeVGud — Clube do Remo (de 😷) (@ClubeDoRemo) December 14, 2020

