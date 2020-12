Tenista profissional vende fotos nuas para auxiliar financeiramente na carreira

Segundo o jornal inglês The Sun , a intenção da jogadora é ganhar dinheiro em uma tentativa de apoiar sua carreira nas quadras

A tenista australiana Angelina Graovac, de 19 anos, está vendendo fotos “nuas” no OnlyFans , rede social em que o dono do perfil pode cobrar pelo acesso aos posts, em assinatura mensal ou venda avulsa.

Segundo o jornal inglês The Sun , a intenção da jogadora é ganhar dinheiro em uma tentativa de apoiar sua carreira nas quadras, que ainda não obteve o sucesso esperado.

Desde 2018, a tênis profissional, que tem mais de 15 mil seguidores no Instagram, tem lutado para entrar no cenário do Grand Slam. Porém, ela venceu apenas oito de suas 36 partidas individuais e ainda não conquistou um ranking mundial da WTA.

Atualmente, mais de 24 milhões de usuários usam o serviço de assinatura da web, que se tornou conhecido como um foco de conteúdo adulto. E a australiana não é a primeira tenista a mergulhar na plataforma. Recentemente, o ex-número 17 do mundo, Bernard Tomic, estrelou uma série de clipes de OnlyFans com a namorada Vanessa Sierra.

Enquanto aposta na venda suas fotas nuas, Graovac presenteia regulamente seus seguidores com fotos sensuais. Uma foto dela relaxando de biquíni no mês passado, em meio a uma decepcionante exibição na quadra da Tunísia, rendeu mais de 1.600 curtidas.

Os comentários são de responsabilidade exclusiva de seus autores e não representam a opinião deste portal. Se achar algo que viole os termos de uso, denuncie. Comentários

comentários