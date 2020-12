Terminal Urbano no Centro de Rio Branco deve ser ampliado na gestão de Tião Bocalom

Senador Petecão e deputado federal Alan Rick garantiram mais de R$ 7 milhões para as obras

Localizado no Centro da cidade, o Terminal Urbano de Rio Branco deverá ser ampliado na gestão do prefeito eleito Tião Bocalom (PP). Nesta semana, o senador Sérgio Petecão (PSD) e o deputado federal Alan Rick (DEM) confirmaram a destinação de R$ 7,5 milhões para as obras, que ainda não têm data para começar.

O recurso vem da cota particular dos parlamentares e também de emendas de bancada alocadas na Superintendência de Desenvolvimento da Amazônia (Sudam).

“A reforma vai beneficiar diretamente a população que utiliza o terminal central, bem como quem circula pelo centro da capital, na área de comércio popular, onde estão localizados dois dos principais mercados municipais da cidade, além do centro de compra popular, cujo acesso se dá pela da Rua Sergipe”, informou o site do senador.

Os comentários são de responsabilidade exclusiva de seus autores e não representam a opinião deste portal. Se achar algo que viole os termos de uso, denuncie. Comentários

comentários