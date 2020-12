Tião Viana vence a Covid-19 e aparece sorrindo junto com Jorge neste domingo

O ex-governador Tião Viana, que foi infectado pela Covid-19 há cerca de um mês conseguiu se curar da doença. Ele apareceu neste domingo (27) em uma fotografia postada em uma rede social ao lado do irmão, ex-senador Jorge Viana.

Tião Viana, que é médico infectologista, foi um dos profissionais mais atuantes nesta pandemia, salvando mais de mil vidas, segundo vários relatos de pacientes que conseguiram sobreviver ao vírus seguindo suas instruções.

“Domingo abençoado…. hoje o Tião saiu do isolamento total a que se submeteu na luta contra esse terrível vírus. Depois de ajudar tanta gente, o Dr Tião também conseguiu vencer e sair curado. Deus é bom e foi também generoso com a Silvinha e comigo”, escreveu Jorge Viana.

Veja a mensagem do ex-senador Jorge Viana, na íntegra:

No Natal nos falamos pela janela , mas agora deu pra chegar perto, conversar e renovar nossa esperança de dias melhores para todos.

Essa pandemia já levou quase 200 mil vidas, acredito que só com a vacina para todos teremos nossa normalidade de volta. Por isso, espero que as autoridades cumpram com suas responsabilidades.

Agradeço a Deus a cura do meu irmão e aproveito para agradecer o carinho e as orações pelo seu reestabelecimento.

Que Deus nos abençoe!

