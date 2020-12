Três em cada quatro acreanos acham que a vida vai melhorar em 2021, diz pesquisa

Consulta da Data Control mostra ainda que mais de 60% estão satisfeitos com a vida que têm hoje

Os acreanos estão otimistas com o ano que se avizinha. É o que mostra pesquisa do instituto Data Control divulgada nesta quarta-feira (30). Segundo a consulta, três em cada quatro moradores de Rio Branco e Cruzeiro do Sul acreditam que a vida vai melhorar em 2021 e quase 9% acham que vai melhorar muito.

Já o índice de pessimistas é de apenas 7,2%. Os que acreditam que a vida não vai nem melhorar e nem piorar é de 6,3%. Não sabem somam 2,6%.

Quase 62% estão satisfeitos com a vida que têm hoje e 3,6% estão muito satisfeitos. Já os insatisfeitos somam 18,4% e os muito insatisfeitos, 0,7%. Pouco mais de 15% são indiferentes. Não sabem e não responderam totalizaram 0,3%.

A pesquisa ouviu 608 pessoas em Rio Branco e 500 em Cruzeiro do Sul. A margem de erro é de quatro pontos percentuais para mais ou para menos.

